Lkw kann nicht mehr ausweichen Verkehrsunfall bei winterlichen Straßenverhältnissen

(Foto: 123rf.com)

Am Mittwoch, 29. Januar, gegen 5 Uhr, befuhr eine 60-jährige Nissan-Fahrerin die Bundesstraße 8 von Geisling her kommend in Fahrtrichtung Pfatter. Vermutlich war nicht angepasste Geschwindigkeit bei starkem Schneefall und schneebedeckter Straße die Ursache, weshalb sie auf die Gegenfahrbahn geriet.