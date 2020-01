Polizei bittet um Hinweise Dieb schlägt Seitenscheibe eines Pkws ein und klaut Geldbörse

(Foto: ginasanders/123rf.com)

Am Mittwoch, 29. Januar, zwischen 15.15 Uhr und 15.25 Uhr, schlug in Neumarkt in der Oberpfalz ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines schwarzen Pkws der Marke Audi Q3 auf der Beifahrerseite ein und entwendete einen Geldbeutel aus der auf dem Beifahrersitz abgestellten Handtasche.