Tabak-Marihuana-Gemisch im Auto 53-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

(Foto: Eskymaks/123rf.com)

Am Mittwoch, 29. Januar, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 53-jähriger Mann in der Regensburger Straße in Hagelstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnten im Pkw mehrere Zigaretten mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch festgestellt werden.