Rettungskräfte auf der A3 im Einsatz Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt – fünf Flüchtlinge aus einem Lkw gerettet

(Foto: Alexander Auer)

Ein Großaufgebot an Rettungskräfte musste am Mittwochabend, 29. Januar, auf die Autobahn A3 ausrücken. In einem Lkw-Auflieger wurden fünf Flüchtlinge entdeckt.