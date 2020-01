Die Polizei ermittelt Diebesgut sichergestellt – wo wurden diese Jacken gestohlen?

Die Polizei sucht die rechtmäßigen Eigentümer dieser Damenjacken. Foto: GPG Furth im Wald (Foto: GPG Furth im Wald)

Wie bereits berichtet, beobachtete ein Polizeibeamter in seiner Freizeit am Mittwoch, 22. Januar, gegen 17.45 Uhr zwei tschechische Tatverdächtige dabei, wie sie mehrere Jacken vom Außenbereich eines Sportgeschäftes in der Pfarrstraße entwendeten.