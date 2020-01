Kontrolle in Furth im Wald 19-Jährige hatte Marihuana und Einhandmesser dabei

Bei der Kontrolle einer 19-Jährigen auf der Böhmerstraße in Furth im Wald, die zuvor aus der Tschechischen Republik eingereist war, fanden Schleierfahnder der GPG Furth im Wald am Dienstagabend, 28. Januar, ein Gramm Marihuana und ein Einhandmesser.

FURTH IM WALD Für das Rauschgift konnte sie keine Erlaubnis vorweisen, auch ein berechtigtes Interesse am Führen des Einhandmessers konnte sie nicht geltend machen. So zeigten sie die Polizisten wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz an.