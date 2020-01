Auf der Autobahn A3 Gehölzpflegearbeiten zwischen Autobahnkreuz Altdorf und Anschlussstelle Parsberg

Die Autobahndirektion Nordbayern entnimmt ab Donnerstag, 30. Januar, Einzelbäume im Bereich der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Altdorf und der Anschlussstelle Parsberg. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Februar abgeschlossen sein.

PARSBERG Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten und um Schäden an unseren Anlagen zu vermeiden, ist eine regelmäßige Pflege der Gehölzflächen notwendig. Dabei werden speziell das Lichtraumprofil als auch die Überhol- und Haltesichtweiten freigehalten. In der Regel werden die Rückschnittmaßnahmen vom Standstreifen aus durchgeführt, sodass keine größeren Verkehrsbehinderungen auftreten. In dem oben genannten Abschnitt wird ein Bagger mit Fällschere eingesetzt, der einzelne Gehölze besonders umwelt- und bestandschonend entnehmen kann. Der in der Regel turnusmäßige Rückschnitt erfolgt sowohl aus fachlicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht häufig in Form eines „Auf-den-Stock-Setzens“. Ein seitliches Einkürzen der Gehölze ist meist nicht mehr möglich, da die typische Wuchsform der Gehölze durch frühere Rückschnitte schon stark beeinträchtigt ist.

Teilweise sind die schmalen Bepflanzungsstreifen parallel zur Fahrbahn der Bundesautobahn keine optimalen Standorte für Hochstämme. Daher erfordert der Zustand einzelner Bäume auch hier einen Rückschnitt. Wenngleich die Böschungen unmittelbar nach dieser Maßnahme abgeholzt und kahl wirken, ist das „Auf-den-Stock-Setzen“ der Gehölze im Winter die beste Art, einen neuen, verjüngten Gehölzaufbau zu erhalten. Bereits im Frühjahr treiben die Gehölze wieder kräftig aus und bilden nach kurzer Zeit wieder geschlossene, voll funktionsfähige Gehölzbestände. Um die Beeinträchtigungen der Lebensräume der zahlreichen dort lebenden Tiere gering zu halten, werden die Arbeiten, soweit nicht Sicherheitsaspekte dagegenstehen, in Abschnitten durchgeführt.

Weiterführende Informationen zum Thema „Gehölzpflege an Straßen“ findet man im Internet unter http://www.abdsb.bayern.de. Hier steht eine Informationsbroschüre zum Download bereit.