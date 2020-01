„Es hat sich halt so ergeben“ Vandalismus im Kurpark ist geklärt – vier junge Männer legen Geständnis ab

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Wie bereits berichtet, zogen in der Nacht von Sonntag auf Montag, 5. auf 6. Januar, Vandalen durch den Kurpark in Bad Kötzting und richteten hierbei einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Nach intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Kötzting konnten nun die Täter ermittelt werden.