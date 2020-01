Sachschaden von 1.500 Euro MINI komplett verkratzt

(Foto: Schmid)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 27. auf 28. Januar, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Christoph-Vogel-Straße in Regenstauf abgestellten Pkw MINI, indem er die komplette linke Seite zerkratzte.