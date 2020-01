Auffahrunfall in Fahrzeugkolonne Zwei Frauen leicht verletzt

(Foto: Monkey Business Images/123rf.com)

Am Dienstag, 28. Januar, gegen 17 Uhr befuhren in einer Fahrzeugkolonne nacheinander eine 41-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw Opel und dahinter eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw VW die Bundesstraße B16 in Richtung Roding.