Geparkten Pkw beschädigt Unbekannter schlägt Scheibe an Golf ein

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Sonntag, 26. Januar, bis Montagmittag, 27. Januar, einen geparkten VW Golf in der Gräßlstraße in Regensburg.