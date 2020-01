Die Kriminalpolizei ermittelt Brand auf einem Golfplatz in Lauterhofen – Ursache unklar

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Montagabend, 27. Januar, ereignete sich auf einem Golfplatz in Lauterhofen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ein Brand. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.