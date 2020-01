Tatzusammenhang vermutet Unbekannter besprüht BMW mit gelber Farbe

Ein unbekannter Täter besprühte von Samstag auf Sonntag, 25. auf 26. Januar, den linken Außenspiegel eines BMW in der Sandfeldstraße im Rodinger Ortsteil Mitterkreith mit gelber Farbe.

RODING Offenbar besteht ein Tatzusammenhang mit der Serie von Sachbeschädigungen an Pkw in Roding. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.