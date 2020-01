Bei Furth im Wald gestoppt Mit illegalen Feuerwerkskörpern über die Grenze

Zwar ist das neue Jahr schon wieder fast einen Monat alt, doch werden immer noch regelmäßig verbotene Feuerwerkskörper von den Schleierfahndern aus dem Verkehr gezogen. So geschehen auch am Samstagmorgen, 25. Januar.

FURTH IM WALD Bei der Kontrolle eines 34- und 27-jährigen Brüderpaares auf der Further Böhmerstraße. In deren Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Feuerwerkskörpern, die nicht über die in Deutschland erforderlichen Prüfzeichen verfügten. Es folgte die Sicherstellung der illegalen Pyrotechnik. Die beiden Männer erwarten nun neben Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz auch saftige Rechnungen für die fachgerechte Entsorgung der illegalen Feuerwerkskörper durch eine Spezialfirma.