Unfall bei Donaustauf Beim Abbiegen hat‘s gekracht – zwei Leichtverletzte

(Foto: annavaczi/123RF)

Am Montag, 27. Januar, gegen 6.47 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mazda-Fahrer die Staatsstraße 2125 von Tegernheim kommend in Richtung Bach an der Donau. Auf Höhe Donaustauf-Mitte bog er nach links in Richtung Barbing ab. Hierbei übersah er allerdings einen aus der Gegenrichtung kommenden 44-jährigen und vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer.