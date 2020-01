Polizei bittet um Hinweise Unbekannte zünden Sichtschutzplane an den Gleisen der Bahnanlage an

Am Samstag, 25. Januar, gegen 22.50 Uhr, wurde die Sichtschutzplane an den Gleisen der Bahnanlage Obertraubling erneut von unbekannten Tätern in Brand gesetzt.