Zeugen gesucht Einbruch in eine Kleingartenanlage in Regensburg – Polizei kann Verdächtige ermitteln

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Samstag, 25. Januar, gegen 20.45 Uhr, wurden der Polizei zwei verdächtige Personen mitgeteilt, die sich mit Taschenlampen in der Kleingartenanlage „An der Schillerwiese/Weinweg“ in Regensburg aufhielten.