Körperverletzung vor Diskothek 27-Jähriger rastet aus und würgt Kontrahenten

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Sonntag, 26. Januar, gegen 4 Uhr, rannte ein 27-jähriger Mann nach einem Wortwechsel vor einer Diskothek in der Rodinger Straße in Cham seinem 31-jährigen Kontrahenten hinterher und brachte diesen zu Boden.