12.500 Euro Schaden Zwei Frauen nach Verkehrsunfall verletzt

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Samstag, 25. Januar, gegen 15.30 Uhr fuhr eine Opel-Fahrerin aus der Grundstückseinfahrt im Traitschinger Ortsteil Wilting in die Chamer Straße ein und übersah dabei den Pkw Mitsubishi einer Frau, die von Wilting in Richtung Traitsching fuhr.