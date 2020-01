Polizei bittet um Hinweise Einbruch in Apotheke und Einbruchsversuch in Bürogebäude

(Foto: kl)

Am Samstagabend, 25. Januar, brach ein unbekannter Täter in eine Apotheke in der Landshuter Straße in Regensburg ein. Dieser Einbruch wurde kurz vor Mitternacht festgestellt. Um 18.45 Uhr wurden zwei Täter bei einem Einbruchsversuch in der Bischof-Wittmann-Straße durch einen aufmerksamen Nachbarn beobachtet. Die Täter bemerkten dies und flüchteten.