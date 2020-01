15.000 Euro Schaden 36-Jähriger nach Unfall eingeklemmt

Am Samstag, 25. Januar, kurz vor 12 Uhr, ereignete sich im Landkreis Cham auf der Staatsstraße 2138 auf Höhe der Einmündung nach Großmühle ein schwerer Verkehrsunfall.

HOHENWARTH/LANDKREIS CHAM Ein 36-jähriger Ford-Ka-Fahrer befuhr die Staatsstraße 2138 von Hohenwarth in Richtung Arrach und wollte an der Einmündung nach Großmühle/Feriendorf nach links abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende, bevorrechtigte 66-jährige VW-Tiguan-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Der Ford-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen, weswegen er mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum Regensburg transportiert wurde. Die VW-Fahrerin wurde mittelschwer verletzt und kam mit dem BRK ins Krankenhaus Cham. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro.