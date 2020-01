Zeugen gesucht Unbekannter klaut 1.100 Liter Diesel, während Lkw-Fahrer schläft

(Foto: apopium/123RF)

Am Samstag, 25. Januar, gegen 6.30 Uhr, teilte ein 34-jähriger, slowakischer Lkw-Fahrer mit, dass ihm in der Nacht an seinem Ruheplatz, einem Parkplatz auf der Bundesstraße B8 im Gemeindebereich Mintraching, circa 1.100 Liter Diesel sowie sein Reservereifen entwendet wurden.