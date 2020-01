In Mehrparteienhaus in Neutraubling Versuchter Wohnungseinbruch – Nachbar hält Täter fest

(Foto: 123rf.com)

Am Freitag, 24. Januar, um 18.35 Uhr, bemerkte ein Anwohner eines Mehrparteienhauses in der Bayerwaldstraße in Neutraubling, dass eine männliche Person versuchte, mittels eines Schraubendrehers das Schloss einer in dem Anwesen befindlichen Wohnung aufzustechen. Der Tatverdächtige, ein 39-jähriger Neutraublinger wurde vor Ort angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.