33-Jähriger verletzt 100.000 Euro Schaden bei Schwelbrand in Hohenfels

(Foto: 123rf.com)

Am Freitag, 24. Januar, gegen 14.25 Uhr, entstand im Anbau eines Wohngebäudes in Hohenfels an der Holzkonstruktion einer Zwischenwand im Bereich des Holzofenanschlusses ein Schwelbrand, der sich bis in den darüber liegenden Spitzboden des Daches ausbreitete.