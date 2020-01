Zeugen gesucht Mülltonne in Roding in Brand gesteckt

Am Freitag, 24. Januar, in der Zeit von 22 bis 22.30 Uhr wurde in der Burgerzeller Straße in Roding eine vor einem Anwesen abgestellte Papiertonne von einem unbekannten Täter auf die Straße gezogen und deren Inhalt angezündet.