PI Neumarkt ist beschäftigt Zwei Unfallfluchten in zwei Tagen

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Am Mittwoch, 22. Januar, zwischen 20 Uhr und 23.59 Uhr, wurde ein in der Weinbergerstraße in Neumarkt in der Oberpfalz geparkter grauer Audi A3 von einem bislang unbekannten Täter angefahren und auf der gesamten Beifahrerseite verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.