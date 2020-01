Während des Fußballtrainings Unbekannter klaut Handy aus abgesperrter Umkleidekabine

(Foto: 123rf.com)

Am Mittwoch, 22. Januar, zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr, fand in der Realschulturnhalle an der Aschenbrennerstraße in Parsberg ein Fußballtraining statt. Dabei wurde einem der Jugendlichen durch einen bislang unbekannten Täter aus der abgesperrten Umkleidekabine sein schwarzes Handy, Marke Huawei, im Wert von circa 400 Euro entwendet.