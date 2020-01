Aufmerksamer Zeuge Aufbruch eines Kaugummiautomaten teilweise geklärt

Am Freitag, 3. Januar, und am Dienstag, 14. Januar, wurde jeweils derselbe Kaugummiautomat in Waldmünchen in der Schulstraße angegangen. Beim ersten Mal wurde das Innenleben des Automaten stark beschädigt und ein Münzfach geleert. Beim zweiten Aufbruch gelang es den Tätern, auch das zweite Münzfach zu öffnen und das Geld zu entwenden.