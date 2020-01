Polizei bittet um Hinweise Unbekannter klaut Geldbörse einer 72-Jährigen

(Foto: 123rf.com)

Am Donnerstag, 23. Januar, gegen 10.15 Uhr, wurde einer 72-jährigen Frau während ihres Einkaufes in einem Supermarkt in der Regensburger Straße in Wörth an der Donau die Geldbörse entwendet.