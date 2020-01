Zum wiederholten Male Einbruch in Tierarztpraxis – Unbekannte klauen Bargeld

(Foto: Andrey Popov/123rf.com)

Bereits zum wiederholten Male drangen unbekannte Täter, am Donnerstag, 23. Januar, kurz vor 18 Uhr, durch eine Nebeneingangstüre in die Praxisräume einer Tierarztpraxis in der Josef-Feller-Straße in Wörth an der Donau ein und entwendeten Bargeld aus der Kasse.