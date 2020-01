Überstand am Lkw-Anhänger Ford kracht in Holzbalken

Am Donnerstag, 23. Janaur, 8 Uhr, bog ein 28-Jähriger mit seinem Lkw mit Anhänger in der Harrlinger Straße in Zandt nach links in ein Grundstück ab. Die auf dem Anhänger geladenen Holzbalken hatten einen Überstand von 5,65 Meter ohne Kenntlichmachung.