Ladendiebstahl mit Waffen Polizist außer Dienst beobachtet Täter

(Foto: Jevgenij Avin/123rf.com)

Am Mittwochabend, 22. Januar, kurz vor Ladenschluss gegen 17.45 Uhr, entwendeten zwei Tschechen mehrere Jacken von einem Kleiderständer im Außenbereich eines Sportgeschäftes in der Pfarrstraße in Furth im Wald.