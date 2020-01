30.000 Euro Schaden Betrunkener 48-Jähriger kommt von der Straße ab und landet in Telefonmasten

Auf der Staatsstraße zwischen Falkenstein und dem Ortsteil Au kam am Mittwoch, 22. Januar, gegen 17 Uhr, ein Pkw-Fahrer von der Straße ab. In einer dortigen Rechtskurve kam der 48-jährige Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Böschung hinauf, wobei er einen Gartenzaun sowie den dortigen Telefonmasten beschädigte.

FALKENSTEIN Aufgrund leichter Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 30.000 Euro.