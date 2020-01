Sachschaden Kellerabteile in Neutraubling aufgebrochen

(Foto: Polizei)

Ein bislang unbekannter Täter ging im Tatzeitraum von 21. Januar, 12 Uhr, bis 22. Januar, 13 Uhr, in der Sudetenstraße in Neutraubling fünf Kellerabteile an und versuchte, diese gewaltsam zu öffnen.