Unfall in der Albertstraße Busfahrer übersieht Fußgängerin – 77-Jährige leicht verletzt

In der Albertstraße in Regensburg kam es am Dienstag, 21. Januar, gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.