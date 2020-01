Beim Abbiegen nicht aufgepasst Crash an der Anschlussstelle Regenstauf

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Eine 39-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen, 21. Januar, mit ihrem Fahrzeug auf der Kreisstraße R21 von Regenstauf kommend in Richtung Steinsberg. Hierbei übersah eine 40-jährige Ford-Fahrerin beim Abbiegevorgang auf die Autobahn in Richtung Regensburg den Opel, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.