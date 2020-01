Fahrerflucht Unbekannter fährt Opel Corsa auf Firmenparkplatz an

(Foto: 123rf.com)

Am Dienstag, 21. Januar, in der Zeit von 14.30 bis 23 Uhr, wurde ein auf dem Firmenparkplatz der Flabeg in der Glaserstraße in Furth im Wald abgestellter Pkw Opel Corsa von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren.