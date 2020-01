700 Euro Schaden Unbekannter klaut weiß-grünes Fahrrad vom Busbahnhof Neumarkt

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendete ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, 7. Januar, zwischen 11 und 23 Uhr am Busbahnhof in Neumarkt ein dort abgestelltes und versperrtes, weiß-grünes Fahrrad der Marke Ghost im Wert von 700 Euro.