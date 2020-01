Neue Betrugsmasche Opfer sollte Überzahlung eines Kaufs überweisen

(Foto: 123rf.com)

Eine 26-jährige Frau aus Neumarkt in der Oberpfalz wollte ihr Fahrzeug über die Internetplattform „Mobile.de“ verkaufen. Ein bislang Unbekannter meldete sich auf die Annonce und wollte ihr per PayPal den abgemachten Betrag in Höhe von 4.200 Euro zukommen lassen.