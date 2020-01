Pkw angefahren und geflohen Unbekannter beschädigt Opel Corsa am Sportcenter

In der Zeit von Montag, 13. Januar, 10 Uhr bis Freitag, 17. Januar, 14 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz an einem Sportcenter Am Esper geparkter grauer Opel Corsa von einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt.