Die Kripo ermittelt Einbruch in ein Lottogeschäft – Täter lassen Bargeld und Tabak mitgehen

Ein unbekannter Täter ist in ein Lottogeschäft in Regensburg eingebrochen und hat Bargeld und Tabak erbeutet. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

REGENSBURG Am Sonntag, 19. Januar, gegen 22.30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Lotteriegeschäft in der Ludwigstraße in Regensburg ein. Mit einem hinterlassenen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro, Bargeld und mehreren Zigarettenpackungen im hohen dreistelligen Bereich verschwand der Einbrecher.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Ludwigstraße verdächtigen Personen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 in Verbindung zu setzen.