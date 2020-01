Unfall in der Ziegetsdorfer Straße Fahrer eines Reisebusses streift Pkw und macht sich aus dem Sraub

Am Sonntag, 19. Januar, gegen 13.50 Uhr, ereignete sich auf der Ziegetsdorfer Straße in Regensburg unmittelbarer Nähe zur Autobahnanschlussstelle Königswiesen eine Verkehrsunfallflucht zwischen einem blauen Reisebus und einem schwarzen VW Golf.

REGENSBURG Zum Unfallzeitpunkt wollte der Fahrer des VW Golfs ordnungsgemäß von der Ziegetsdorfer Straße nach links auf die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Holledau auffahren. Ein blauer Reisebus mit ausländischem Kennzeichen, der sich auf der Geradeausspur eingeordnet hatte, zog plötzlich nach links und wollte ebenfalls auf die A93 auffahren. Hierbei streifte er den VW und beschädigte diesen an der rechten vorderen Fahrzeugseite. Der Schaden am VW beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Am Reisebus müsste die linke Fahrzeugseite beschädigt sein. Der Busfahrer hielt jedoch nicht an und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der VPI Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 506-2921 in Verbindung zu setzen.