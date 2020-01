Rücklicht defekt Fahrer eines Rollers war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, Sozius hatte Marihuana dabei

Am Sonntag, 19. Januar, gegen 22.30 Uhr, fiel einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg in der Franz-Josef-Strauß-Allee in Regensburg ein mit zwei Personen besetzter Kleinkraftroller mit defekten Rücklicht auf.