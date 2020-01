Polizei bittet um Hinweise Pkw-Dieb ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss festgenommen

(Foto: Jan H. Andersen/123rf.com)

Am Freitag, 17. Januar, stellte ein 23-Jähriger seinen Pkw der Marke Opel in der Gerhochstraße in Cham ab und ging danach mit seinem Bruder in nahegelegene Lokale zum Feiern. Da die beiden später mit dem Taxi nach Hause fuhren, stellten sie erst am Folgetag fest, dass ihnen in einer Cocktailbar der Fahrzeugschlüssel aus der Jackentasche und in der Folge der Pkw entwendet worden war. Sie erstatteten Anzeige, woraufhin der Pkw in den Fahndungsbestand aufgenommen wurde.