Zeugen gesucht Unbekannter schlägt 24-Jährigem mit der Faust auf die Nase

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. auf 18. Januar, stand ein 24-jähriger gegen Mitternacht vor einem Lokal in der Schleinkoferstraße in Cham. Ein bislang unbekannter Täter versetzte dem jungen Mann aus noch nicht bekanntem Grund einen Faustschlag auf die Nase und verletzte ihn leicht.