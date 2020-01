Versuchter Einbruch Glück gehabt – Fenster ließ sich nicht aufhebeln

(Foto: 123rf.com)

Am Samstag, 18. Januar, zwischen 11 und 20 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in Alteglofsheim in der Landshuter Straße in ein freistehendes Einfamilienhaus einzubrechen.