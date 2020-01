Unfall in Roding Kradfahrer (17) verletzt – Unfallverursacher haut ab

(Foto: Bjoern Hennrichs/123rf.com)

Am Freitag, 17. Januar, gegen 12.05 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer in Roding-Mitterkreith den Weiherhausweg in Richtung Sportplatz. Am Kreisverkehr Weiherhausweg/Bayerwaldstraße/Müllnergasse missachtete ein silberfarbener VW-Golf-Kombi-Fahrer die Vorfahrt des Kradfahrers, der aus der Bayerwaldstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr.