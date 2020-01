Ermittlungen der PI Roding Kennzeichen eines Ford geklaut, Außenspiegel eines geparkten Autos abgeschlagen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. auf 18. Januar, wurden in Wacherling bei Roding die amtlichen Kennzeichen eines Ford Rangers entwendet.

RODING/LANDKREIS CHAM Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Hofeinfahrt des Anwesens. An einem am Straßenrand geparkten Pkw wurde zudem der Außenspiegel abgeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise können der Polizei Roding unter 09461/ 9421-0 gemeldet werden.