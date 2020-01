Polizei bittet um Hinweise Unbekannte beschädigen Pflanzkübel und verteilen Erde auf die Fahrbahn

(Foto: Marek Slusarczyk/123rf.com)

Am Sonntag, 19. Januar, im Zeitraum von 3.30 Uhr bis 6.30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in der Schulstraße in Waldmünchen ein neben dem Gehweg aufgestellter Pflanzkübel beschädigt und die komplette Erde auf der Fahrbahn verteilt.