Am Samstag, 18. Januar, wurde im Zeitraum zwischen 9 und 11.15 Uhr ein grauer Toyota RAV4 auf dem Gelände eines Fachgeschäftes für Pferdesport im Gewerbegebiet Ammerholz in Pentling von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt.

PENTLING Am grauen Toyota-SUV entstand hierbei an der hinteren Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neutraubling unter der Telefonnummer 09401/ 9302-0 in Verbindung zu setzen.